Prima uscita del Città di Varese ad Albizzate

Città di Varese al completo al centro sportivo del parco “La fornace” di Albizzate (Varese) per la prima uscita stagionale. Agli ordini di mister Ezio Rossi 27 giocatori, di cui 22 tesserati e 5 in prova. Clima disteso e sereno tra i nuovi arrivati, ben tredici, un breve discorso dell’allenatore e poi subito al lavoro con il nuovo staff composto da Paolo Bezzi (preparatore atletico) e Paolo Bertoletti (preparatore dei portieri). Assente giustificato il presidente Stefano Amirante, ancora in vacanza.

Accanto al mister il secondo Neto Leonidas Pereira, mentre in mattinata è stato annunciato dalla società un nuovo consulente esterno per la preparazione atletica e della metodologia. Si tratta di Roberto Sassi che vanta collaborazioni con club professionistici sia in ambito nazionale che internazionale. Per lui un gradito ritorno, considerato che la sua prestigiosa e lunga carriera prese iniziò proprio a Varese per proseguire con Lecce, Lazio, Avellino, Torino, Verona, Salernitana, Fiorentina, Parma, Sampdoria e, infine, i nove anni alla Juventus dal 2011 al 2020 dove è stato responsabile prima del “Training check” e poi della “Sport s, di cui 5 cience”. Un curriculum importante, impreziosito dalle esperienze estere con Valencia, Atletico Madrid, Chelsea e Dinamo Mosca.

La società ha previsto anche il cambio dello sponsor che sarà annunciato dopo Ferragosto.

Fanno parte della rosa del Città di Varese i portieri Morgan Pedretti, Elia Priori, Luca Trombini; i difensori Alessandro Baggio, Giovanni Foschiani, Alessandro Gibertoni, Francesco Mapelli, Emanuele Marcaletti, Mattia Monticone, Gianluca Perpinel, Gabriele Premoli; i centrocampisti. Francesco Cantatore, Donato Disabato, Andrea D’Orazio, Francesco Gazo; gli attaccanti Thomas Aiolfi, Roberto Cappai, Luca Di Renzo, Osarimen Ebagua, Obinna Mamah Kenneth, Elios Minaj, Marco Pastore. In prova: Leonardo Baggio, Fabio Bertoletti, Stefano Mendillo, Stefano Quaini, Andrea Repossi.