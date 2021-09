Il 24 settembre sciopero dei dipendenti del Monte dei Paschi

Il sindacato dei bancari (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin) ha proclamato per venerdì 24 settembre una giornata di sciopero per di tutti i dipendenti del Monte dei Paschi di Siena. In provincia di Varese sono interessati circa 40 lavoratori. «Siamo in attesa di comprendere – dice Alessandro Frontini, segretario provinciale della Fabi – che tipo di risvolto prenda la delicata situazione del Monte dei Paschi di Siena, alla luce delle tante notizie che circolano. Comprendiamo dunque la condizione di totale incertezza rispetto al proprio futuro che viene espressa dai lavoratori del gruppo».

Prima della giornata di stop sono previste assemblee da remoto su tutti i territori per spiegare le ragioni dello stop e favorire la partecipazione allo sciopero. Nelle settimane prima dello sciopero, sono previste assemblee da remoto su tutti i territori per sostenere le ragioni della protesta e favorire la massima partecipazione dei lavoratori. Le motivazioni sono legate al futuro del gruppo e che secondo il sindacato di categoria chiama in causa i lavoratori solo per gli esuberi mentre reclamano più chiarezza in vista della futura aggregazione. (nella foto la filiale di Mps di Castronno)

«I lavoratori del gruppo MPS – spiegano i sindacati – hanno il diritto di conoscere con trasparenza quale sarà il loro destino lavorativo, quali sono le aziende coinvolte in questa vicenda: Unicredit, MCC, altre società che magari neppure applicano il contratto del credito? Quali potrebbero essere le loro mansioni: lo stesso lavoro, un lavoro diverso, magari meno qualificato?E quale sarà il luogo di lavoro, lo stesso luogo o uno diverso, magari più lontano? E per i paventati esuberi, la copertura economica del Fondo di solidarietà sarà immodificata? E la permanenza sarà effettivamente allungata a 7 anni?».