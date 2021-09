Centro Popolare: “Gallarate come centro di formazione professionale”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista Centro Popolare Gallarate:

Sempre più spesso il possesso delle soft-skills (competenze socio-emotive) diventa centrale nelle preoccupazioni degli imprenditori quando devono selezionare i nuovi collaboratori; le ritengono importanti “tanto come” (78%) oppure “in misura maggiore” (8%) rispetto alle competenze tecnico- specialistiche.

Per imparare le soft-skills non basta la lezione in aula, servono aziende e territori; solo in un rapporto con il mondo del lavoro la scuola può promuovere flessibilità e capacità di adattamento, coscienziosità, affidabilità, precisione e perseveranza, caratteristiche personali indispensabili nei percorsi di inserimento in azienda e riqualificazione professionale.

Si chiama idea.lab – Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità, con sede presso l’ISIS Ponti di Gallarate – il progetto finanziato nel 2016 dal Miur per la formazione professionale di studenti, universitari, docenti, lavoratori interessati a riqualificarsi o disoccupati. Il professor Antonio Perrucci, responsabile di idea.lab per la sede di Gallarate, ha avviato in questi anni una serie di collaborazioni con aziende e attività economiche e professionali ed ha espresso recentemente la volontà di ampliare la collaborazione con l’amministrazione comunale e con altri attori istituzionali presenti sul territorio, per la promozione del progetto presso la cittadinanza e per allargare il numero di contatti con le imprese del territorio.

Il Business Innovation Center che nascerà all’interno dell’attuale scuola primaria di Cascinetta e ben descritto nel programma elettorale di Cassani sindaco, a fianco degli spazi di coworking e FabLab, sarà un luogo privilegiato dove sviluppare sinergie con le associazioni di categoria per promuovere la collaborazione tra scuola e aziende e progettare la nascita di un Its sul territorio gallaratese.