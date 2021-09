Cittiglio, è corsa a quattro per la poltrona di sindaco

Campagna elettorale affollata per le amministrative del Comune di Cittiglio. Alla “ora X” della presentazione delle liste, sono ben quattro le compagini che si sono presentate, a sostegno di altrettanti candidati sindaco.

Senza il primo cittadino uscente, Fabrizio Anzani (che non torna in corsa per un posto da consigliere), la lista che promette continuità con il recente passato è quella guidata dall’esperto Giuseppe Galliani, già sindaco in due occasioni e membro della giunta uscente. Giunta che si ripresenta compatta con Galliani e con la lista “Esperienza e Comunità” dove trovano posto tra gli altri gli assessori Maria Grazia Antonini, Antonio Cellina e Chiara Sartori.

Tra chi tornerà a candidarsi sindaco c’è anche l’ultimo sfidante di Anzani in ordine di tempo, Mario Paolicelli, capogruppo dell’attuale minoranza in consiglio comunale. Nella prossima tornata Paolicelli – che ha 55 anni ed è in pensione dopo aver prestato servizio nella Guardia di Finanza – guiderà una compagine rinnovata rispetto al 2016, con le insegne della lista “Civica per Cittiglio – Insieme per costruire”.

L’altra candidatura di cui c’era certezza da tempo è quella dell’unica donna, Rossella Magnani, 37enne consulente di marketing e comunicazione. Magnani ha raccolto attorno a sé un gruppo piuttosto ampio (la lista “Polis – Tradizione, territorio, innovazione”) che comprende alcuni esponenti con già esperienza di consiglio comunale e l’ex presidente della Pro Loco Cittiglio, Luca Soffiantini.

La quarta “sfida” è lanciata invece da Alessandro Buzzi, il più giovane candidato sindaco con i suoi 36 anni. Esperto di marketing e docente universitario, Buzzi è sostenuto dalla lista “Cittiglio Cresce” dall’età media piuttosto bassa.