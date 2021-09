Fridays for Future torna in piazza a Varese

Il prossimo venerdì 24 settembre Fridays for Future torna in piazza con un evento che cerca di coinvolgere chiunque sia interessato: l’appuntamento è per tutto il giorno, dalle 10 alle 20, in Piazza Montegrappa con volantini, giochi e con la partecipazione dell’artista argentina Pum Pum che guiderà un momento di arte partecipativa dalle 16.30 e farà un intervento successivamente.

Come sempre il popolo di fridays for future sarà disponibile a parlare e a discutere: cosa sta succedendo intorno a noi? Come si può risolvere questa crisi? Cosa possiamo fare noi, come individui?

L’invito degli organizzatori è esteso anche ai candidati: le elezioni si avvicinano e una politica veramente improntata al verde e alla sostenibilità potrebbero essere uno dei primi criteri di scelta dei candidati.