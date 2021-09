I giovani della Lega attaccano il PD: “L’ultimo mese asfalta Varese”

Lo striscione appeso al balcone della sede della Lega di Piazza del Podestà firmato Lega Giovani, attacca l’amministrazione uscente e il Partito Democratico sulle mancate asfaltature in città.

Portavoce della protesta è Alberto Nicora, coordinatore della Lega Giovani e candidato alle elezioni amministrative del 3-4 Ottobre a Varese: “Da sempre in periodo elettorale, per racimolare qualche voto, amministrazioni di ogni colore e città si ricordano d’un tratto che esistono strade da asfaltare, erbacce e spazzatura – ha affermato – e a questo punto le maggioranze uscenti si lanciano solitamente alla meticolosa ricerca della crepa da sistemare o della piccola opera per la città, facendo ben attenzione a farlo notare, per dare l’impressione, almeno a fine mandato, di essersi occupati di ogni dettaglio”.

L’accusa dei sostenitori di Matteo Bianchi, candidato Sindaco, insinua che la sistemazione delle strade di Varese portata avanti dall’amministrazione Galimberti si sia intensificata in questi mesi di campagna elettorale e che sia sfruttata come uno stendardo politico per le elezioni: “Qualche sporadica asfaltatura in un mese non basta per una città grande come Varese, lavoro che richiederebbe una certa programmazione che, evidentemente, è mancata”.