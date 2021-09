Gulliver, si riparte con tante iniziative gratuite

Ricomincia un nuovo anno di attività scolastiche e lavorative e al Centro Gulliver hanno pensato ad alcune proposte per ripartire insieme dopo l’emergenza covid, dedicate agli adolescenti, ma anche ai volontari delle associazioni del territorio. Si tratta di opportunità gratuite, previste per i prossimi mesi autunnali nell’ambito del progetto ReStart, grazie ad un finanziamento di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

UN LABORATORIO DI TEATRO PER ADOLESCENTI

In partenza un laboratorio teatrale gratuito dedicato agli adolescenti dai 14 ai 17 anni. Esprimere “quello che capita dentro” attraverso l’uso del corpo e della voce. Questo l’obiettivo, per rielaborare in maniera creativa il proprio vissuto rispetto ai mesi passati. Condurrà il percorso la regista varesina Valentina Maselli.

Gli incontri si terranno una volta alla settimana, il martedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 con il seguente calendario: 7 settembre, 14 settembre, 21 settembre, 28 settembre, 5 ottobre, 12 ottobre. 19 ottobre, 22 ottobre, 26 ottobre. Luogo del laboratorio: viale Ippodromo 27 a Varese.

DUE PERCORSI PER I VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI

Pensate anche due iniziative gratuite per i volontari delle associazioni del territorio.

Nel concreto sono previsti degli incontri di supporto “Ripartiamo da noi”, uno spazio per aiutare i volontari ad elaborare i vissuti emotivi emersi durante il periodo di pandemia e scoprire nuove risorse psicologiche per ripartire insieme più consapevoli e forti di prima. Un “re-start” verso un incarico che richiederà competenze emotive e “tecniche” nuove, anche per fronteggiare eventuali future sfide. Anche in questo caso, gli incontri si terranno una volta alla settimana, il mercoledì, a partire dall’8 settembre. Condurranno gli incontri Gianmarco Simeoni e Myriam Pinotti.

C’è poi una proposta per migliorare le proprie competenze informatiche attraverso l’attivazione di uno sportello di “digital support” per associazioni e volontari, per trasferire nozioni, identificare strumenti online per riprogettare momenti di gruppo e individuali nella relazione di aiuto. Basterà individuare le aree digitali su cui si desidera ricevere supporto e prenotare il proprio percorso di consulenza gratuita (individualmente o in piccoli gruppi). E’ possibile chiedere lezioni personalizzate su questi argomenti: Utilizzo avanzato di Whatsapp e di Telegram, Utilizzo di Zoom, Skype, Meet. Gestione di Facebook e Instagram, Videomaking base, Nozioni di informatica di base.