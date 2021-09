Il saluto di Gorla Minore a don Giuseppe Lazzati

Sabato 18 e domenica 19 settembre si è svolta la Festa di Saluto a Don Giuseppe Lazzati, uomo che ha lasciato un segno in Gorla Minore e nella Valle Olona in 15 anni nei quali ha ricoperto sia l’incarico di parroco sia quello di decano.

Il suo “essere sacerdote” lo ha fatto diventare una persona di famiglia. Aperto a tutto e a tutti, sempre pronto ad ascoltare, dire una parola buona di conforto, tendere una mano amica, visitare ammalati e bambini. Tante sono le cose realizzate e i progetti anche culturali proposti per creare e alimentare una comunità unita e vita.

Proprio quella comunità lo ha festeggiato sabato sera con uno spettacolo teatrale di animatori e UPG, proseguendo domenica dopo la S. Messa con pranzo e animazione da parte di tutti, grandi e bambini. Tante le sue strette di mano, tanta la commozione, e non sono mancante alcune lacrime. Don Giuseppe sarà sempre nel cuore delle gente e non si può far altro che augurare “Buon Cammino” per il suo nuovo incarico a Malnate.