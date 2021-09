Il video delle moto che saltano una cena di cento persone a Volandia

Gran spettacolo a Volandia nella serata di sabato 18 settembre, con lo show delle moto acrobatiche che hanno saltato sopra ad una cena da duecento invitati, allestita all’aperto negli spazi del Museo del Volo.

Il “salto della cena” è stato il momento più spettacolare di un gran weekend di motori, con la presenza di Vanni Oddera (che ha portato anche la mototerapia per bambini) ma anche con la sfilata di rombanti Harley Davidson a cura di Motoclub Sempione 33 e Kustom Road.

Il weekend motoristico è una delle tante proposte che il museo del volo vicino a Malpensa offre, in particolare nel fine settimana, in aggiunta alle ricche collezioni (dedicate ormai non solo al volo, ma anche alle auto e ai mezzi su rotaia) e agli spazi all’aperto con giochi per bambini.