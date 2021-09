“La mensa aziendale è un diritto anche per chi non ha il Green pass”

Entrato in vigore l’obbligo del Green pass per l’accesso alle mense aziendali, almeno per quelle aziende che ne sono dotate, in genere le più grandi, la preoccupazione principale è garantire anche a chi non ha la certificazione verde il diritto alla consumazione del pasto. (nella foto l’area mensa di Whirlpool per i lavoratori senza Green pass)

In alcuni casi le aziende, in accordo con le rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) , hanno individuato e allestito apposite aree esterne alla mensa dove i lavoratori sprovvisti di Green pass possono consumare il pasto. Alla Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, per esempio, dove lavorano circa duemila persone è stata individuata fin da subito un’area nel piazzale vicino alla mensa dove è stata allestita un’apposita tensostruttura. I lavoratori senza Green pass, attraverso una corsia preferenziale, accedono alla mensa, ritirano il sacchetto con i panini e uscendo si trovano subito di fronte il capannone dove possono consumare il pasto. Quelli in possesso del certificato verde accedono alla mensa passando dalla fabbrica frigoriferi.

Alla Bticino di Varese, invece, azienda e sindacati di categoria stanno trattando per individuare un’area idonea . «In questi giorni abbiamo visto i lavoratori in giro per la fabbrica in cerca di un posto dove consumare il pasto – dice Gennaro Aloisio della Fim Cisl dei Laghi – Quello che ci preme è definire al più presto un protocollo affinché le persone abbiano uno spazio idoneo dove poter mangiare senza subire discriminazioni di sorta. L’azienda ha individuato un’area e ne stiamo valutando insieme l’idoneità, anche alla luce del numero di lavoratori che ne usufruiranno, è un loro diritto».