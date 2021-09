Le imprese premiate durante l’assemblea generale degli industriali

Hanno contribuito a scrivere lo straordinario romanzo industriale della provincia di Varese. Sono le imprese associate ad Univa che sono state premiate durante l’assemblea generale dell’associazione datoriale.

LE IMPRESE PREMIATE PER I 100 ANNI DI ASSOCIAZIONE

CARTIERA LOMBARDA SRL di Fagnano Olona – Trasformazione e vendita cartoncino da stampa – centro di taglio

DAMA SPA di Varese – Produzione capi di abbigliamento in maglia

RETTIFICATRICI GHIRINGHELLI SPA di Luino – Costruzione di macchine utensili (rettificatrici senza centri)

LE IMPRESE PREMIATE PER I 50 ANNI DI ASSOCIAZIONE

CESARE CERANA INDUSTRIALE SRL di Busto Arsizio – Candeggio mercerizzazione tintoria garzeria e finissaggio tessuti di cotone lino rayon seta e lana fibre sintetiche e loro mischie lavorazione esclusivamente c/to terzi

FADIS SPA di Solbiate Arno – Fabbricazione di macchine tessili accessori e ricambi ILFAS SRL di Busto Arsizio – Orditura e imbozzimatura di fibre sintetiche ed artificiali per la tessitura

IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI SRL di Varese – Pulizia di immobili di strade e di impianti industriali e nucleari sanificazione di ambienti raccolta e incenerimento dei rifiuti solidi

L.M.P. FLUORCARBON SRL di Taino – Produzioni tubazioni e raccorderie in acc+ptfe per impianti chimici farmaceutici petroliferi compensatori di dilatazione ptfe e ptfe+acc tubetti estrusi in ptfe articoli tecnici guarizioni sedi per valvole in ptfe

NORDEN SAS DI BANDINI MARIA di Osmate – Industria lattiero casearia

OFFICINA MECCANICA FRATELLI BERTOLOTTI SRL di Solbiate Arno – Produzione pezzi stampati a caldo in acciai al carbonio legati e inox su disegno del cliente da kg 1 a kg 100

LE IMPRESE PREMIATE PER I 40 ANNI DI ASSOCIAZIONE

ESSEBI SRL di Solbiate Olona – Fabbricazione di adesivi

FORONI SPA di Gorla Minore – Produzione di acciai inossidabili speciali

PARASACCHI SRL di Oggiona con S. Stefano – Stampaggio materie plastiche

REPI SRL di Lonate Ceppino – Industria chimica per la produzione di coloranti

RITORCITURA BARDELLI GIANFRANCO SRL di Samarate – Produzione filati di cotone per aguglieria e maglieria

TECNIMED SRL di Vedano Olona – Produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche anche c/to terzi apparecchi elettromedicali

TISTAMP SRL di Busto Arsizio – Tintoria tessuti a maglia

VEROPIZ SRL di Arsago Seprio – Produzione di pizzi per maglieria intima, nastri e corsetteria

V.T.E. SRL di Varese – Progettazione e costruzione apparecchiature per telecomunicazioni

LE IMPRESE PREMIATE PER I 30 ANNI DI ASSOCIAZIONE

CAVE DEL TICINO SRL di Lonate Pozzolo – Estrazione di sabbia e ghiaia

ELETTROMECCANICA CATTANEO SRL di Busto Arsizio – Costruzione apparecchiature elettriche ed elettroniche ed automatismi industriali

FERBOX SRL di Legnano – Produzione pannelli per celle frigorifere industriali

FONDERIE OFFICINE MECCANICHE S. AGOSTINO SPA di Legnano – Fusioni in ghisa

HEXION ITALIA SRL di Solbiate Olona – Produzione prodotti chimici termoindurenti resine poliestere fenoliche resoli novolacche fertilizzanti fitofarmaci anticrittogamici

I.T.A. SRL INDUSTRIA TESSILE ABBIGLIAMENTO E ARREDAMENTO di Inveruno – Produzione di jeans e articoli casual in genere

ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI CASA DI CURA PRIVATA SPA di Castellanza – Casa di cura polispecialistica convenzionata con SSN

LODETEX SPA di Busto Arsizio – Produzione e commercio tessuti in poliestere 100% polilino policotone poliviscosa

MOTTIN SRL di Cassano Magnano – Rigenerazione materie plastiche OFFICINA

MECCANICA O.M.R. SRL di Oleggio – Officina meccanica c/to terzi

PRIMULA SAS ARREDAMENTI METALLICI di Legnano – Produzione e commercio di mobili per ufficio e comunità

RENTEX SAS DI MORONI GIACOMO & C di Solbiate Olona – Produzione biancheria da casa – trapuntati – ricamificio per conto terzi

S.I.R. SRL SOCIETÀ ITALIANA RESISTOR di Castellanza – Produzione resistenze elettriche per circuiti elettronici

SAPORITI SRL di Solbiate Olona – Produzione macchine utensili a cnc – fresatrici per viti di plastificazione

SIMEC GROUP SRL di Olgiate Olona – Produzione cilindri per stampa flessografica e per settore cartario e della trasformazione in genere, produzione cilindri per coesionamento non tessuto e goffraggi