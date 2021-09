Rush finale per la campagna elettorale di Caronno Pertusella

Rush finale per la campagna elettorale del 3 e 4 ottobre a Caronno Pertusella. Le liste e le coalizioni in corsa hanno organizzato incontri e gazebo nel weekend che precede quello previsto per il voto.

Il sindaco uscente Marco Giudici con la coalizione del centrosinistra (Pd, Unione di centrosinistra e Civico 2030) sarà sabato 25 settembre al mattino in piazza Pertini a Pertusella dalle 9 alle 12 insieme ai candidati delle liste: i cittadini potranno incontrare gli aspiranti consiglieri e avere la sintesi del Programma 2021-2026 per una rapida visione delle principali attività per cui Giudici e la sua squadra chiedono il rinnovo della fiducia.

Antonio Persiano e la lista civica che lo appoggia, Uniti per Caronno Pertusella e Bariola, ha organizzato un gazebo itinerante sabato 25 e domenica 26 settembre nei luoghi storici della propaganda e nei luoghi meno convenzionali: sabato tappe in via Verdi davanti alla Scuola Montessori e in via Verdi angolo via Vivaldi, poi piazza Sandro Pertini e a seguire in via Adua presso la Chiesa della Purificazione; domenica in via Monte Bisbino parcheggio presso il civico 161 e al parcheggio del Supermercato Tigros, poi in piazza Vittorio Veneto e chiusura al Parco Salvo D’Acquisto.

Il centrodestra di Valter Galli (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Lista Cittadina) si ritroverà domenica mattina in via Adua nella piazza della chiesetta insieme al senatore leghista Leonardo Tarantino e al pomeriggio in piazza Vittorio Veneto insieme al senatore leghista Stefano Candiani per un momento di confronto e ascolto con la cittadinanza e una bicchierata offerta a tutti i simpatizzanti con tanto di dimostrazione di solidarietà alla proprietà del bar Doppio Zero, colpito da un incendio nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 settembre.

