Sulle orme di Alessandro Volta: passeggiata culturale a Como

“Alessandro Volta e la natura maestra” è il titolo del percorso in programma sabato 4 settembre a Camnago Volta, che vuole essere il primo di una serie alla riscoperta dell’eredità culturale che l’inventore della pila ha lasciato a Como.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Como-assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione Sentiero dei Sogni. Ritrovo in piazzetta don Serafino Pozzetti a Camnago Volta alle ore 14,30.

L’itinerario ad anello parte dall’ultima proprietà dei Volta a Camnago, all’inizio dell’ex “via del tram”, oggi Passeggiata voltiana, lungo la quale si trovano cascate e corsi d’acqua che favorirono le prime scoperte del Volta bambino (in una fonte rischiò persino di annegare alla ricerca di pagliuzze lucenti).

La si percorrerà in tutta la sua lunghezza, con sosta nei pressi del ponte e della cascata dei Bottini, quindi al ritorno si prenderà la strada in acciottolato che porta alla chiesa di San Francesco in Ravanera, dove è prevista una breve visita guidata. Da qui si passerà alla villa che Volta riteneva la prediletta tra le dimore familiari, accanto alla quale sorgono le ex corti contadine (oggi residenze) dove si leggeranno alcuni testi legati al rapporto tra Volta e i contadini di Camnago. Infine, dopo aver visitato il mulino Beretta, l’unico ancora funzionante della zona situato a poche decine di metri da quello dei Volta, si arriverà al mausoleo dove sono conservate le spoglie dello scienziato.

Conclusione prevista per le ore 17,30 circa. Conduce il percorso Pietro Berra, presidente dell’associazione Sentiero dei Sogni, giornalista e scrittore. Interventi di Gianmarco Cossandi, conservatore del Tempio Voltiano, Franca Ronchetti (visita guidata alla chiesetta di San Francesco in Ravanera), Giuseppe Muscionico (visita guidata al Mulino Beretta).

Info e iscrizioni a questo link: https://voltaelanatura.eventbrite.it