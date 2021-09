In Valtellina alle origini del Bitto

Raccontano che il Bitto sembra nato tra le popolazioni celtiche le quali, scacciate

dalla Pianura Padana ad opera dei Romani, popolarono la Valtellina, territorio

montuoso e quindi più “difficile” da sfruttare da un punto di vista alimentare, ma

anche rifugio sicuro, fertile e abbondante di pascoli.

“Bitto” deriva infatti dal celtico “bitu”, ovverosia “perenne”. Forse perché la

lavorazione del latte permetteva alle popolazioni dell’epoca di andare oltre la pura

sussistenza quotidiana, grazie alla possibilità di conservare il formaggio per lungo

tempo, e di utilizzarlo come “scorta” alimentare.

E, in verità, il nome di battesimo “perenne” si è rivelato nei secoli più che un

augurio, se pensiamo che il Bitto è arrivato fino a noi, grazie all’esperienza dei

maestri casari che, di padre in figlio, ci hanno tramandato gli antichi metodi di

produzione.

Alle 5 del mattino e verso le 17, durante i mesi estivi, è possibile fermarsi presso uno dei tanti alpeggi montani della Valtellina, per assistere alla nascita…del Bitto!

Quando infatti il sole non è troppo caldo, il casaro, responsabile della lavorazione

del formaggio, aiutato dai cascii (pastorelli), in genere figli o parenti del casaro,

inizia la mungitura delle vacche e delle capre, perché il Bitto è fatto con latte di

mucca ed un’aggiunta massima del 10% di latte di capra. Il latte appena munto viene

subito lavorato col caglio nelle caldaie di rame a campana rovesciata (le “culdère”)

alla temperatura di 35-37°C, mentre il casaro (casèr) rimescola l’ammasso. La

cagliata, così ottenuta, progressivamente indurisce, finchè il casaro, secondo la

propria esperienza ed abilità, non decida di sottoporla alla “rottura”: dopo aver

ripulito il composto dallo strato superficiale di caseina e grasso (la “pannetta”), con

movimenti lenti e delicati la cagliata viene divisa in grosse fette, dalle quali comincia

a separarsi il siero. Infine, la massa viene ulteriormente tagliata con la “lira” o

“chitarra” e quindi frantumata con lo “spino”, fino a ridurla in grumi, che andranno

cotti alla temperatura di 48-52°C continuando a rimestarli perché non si aggreghino.

Al termine di questa seconda cottura, i granuli si adageranno sul fondo della caldaia

addensandosi e legandosi: la cagliata rimasta viene depositata sullo spersore,

all’interno delle fascere dalle quali il Bitto prenderà forma grazie alla pressatura di

24 ore. La fase della salagione, che può avvenire “a secco” o per immersione in

salamoia, oltre a conferire gusto al formaggio, consente la creazione della crosta,

che isolerà la forma dall’ambiente esterno per favorire un certo grado di asetticità.

Il ciclo di lavorazione termina all’interno delle casere, tipici locali da stagionatura,

alla temperatura di circa 12-16°C e umidità relativa intorno all’80-90%.

In questa fase delicata, in cui il Bitto acquista consistenza e gusto, il casaro, oltre a

garantire le migliori condizioni di temperatura ed umidità, ogni giorno rivolta le

forme, le pulisce e ne controlla l’integrità per favorire la maturazione del formaggio.

IL BITTO: DIVERSE STAGIONATURE

Se siete fortunati, il casaro vi farà assaggiare un po’ di Bitto stagionato –il

disciplinare di produzione prevede un minimo di 70 giorni di stagionatura affinchè il

Consorzio di Tutela possa marchiare le forme. Se siete, invece, fortunatissimi, il

casaro tirerà fuori per voi il suo pezzo migliore: il Bitto può arrivare ad oltre 10

anni di stagionatura!

Il gusto, col procedere della maturazione, si fa via via più intenso, e i tipici sapori

d’erba e di latte appena munto del formaggio giovane vanno trasformandosi in un

aroma sempre più piccante e deciso.

LA MOSTRA DEL BITTO

Il Bitto, che può fregiarsi della DOP, viene festeggiato da oltre 100 anni durante la

tradizionale “Mostra del Bitto” che si svolge a Morbegno, in provincia di Sondrio a metà ottobre. La Fiera nasce come occasione per giudicare e vendere in Valle le migliori forme di Bitto prodotte durante l’estate sugli alpeggi ma oggi, a distanza di oltre un secolo dalla nascita, la manifestazione si propone come un momento per rievocare antiche lavorazioni valtellinesi, prodotti DOP e la memoria di ricette tradizionali.

IL BITTO: COME DEGUSTARLO

Il Bitto è un formaggio da meditazione, la pasta alla masticazione è friabile e

solubilissima, il sapore deciso lascia dei sentori di frutta secca, nocciola, noce,

burro, di fieno e di fiori secchi. Per gustarlo occorre portare il formaggio a

temperatura, masticarlo con cura e lasciare che il suo gusto ci avvolga. In

perfetto abbinamento con un pregiato “Sfursat” della Valtellina, vino passito

anch’;esso da meditazione.