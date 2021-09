Dal 1 al 31 ottobre 2021, Varese torna “Città della fotografia” con la tredicesima edizione di Oktoberfoto 2021. La manifestazione fotografica internazionale è organizzata dal Foto Club Varese APS.

Mostre fotografiche presso la sala espositiva di ACLI in Via Speri della Chiesa Jemoli 7/9 p.t. e proiezioni di audiovisivi presso la Sala Montanari in Via dei Bersaglieri 1. Partecipano 15 Associazioni fotografiche oltre agli autori professionisti, con mostre fotografiche personali, “Teordor Radu Pantea” (Romania) e Maurizio Bonetti. Con il Partenariato del Comune di Varese, con il Patrocinio della Provincia di Varese e dell’Università dell’Insubria, in collaborazione con ACLI Arte e Spettacolo Varese.

Su www.fotoclubvarese.it tutto il programma della manifestazione.

Per ogni informazione e per ricevere il programma via mail scrivere a info@fotoclubvarese.it