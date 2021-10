Cobas in corteo a Varese contro il governo Draghi e il green pass

Il concentramento era in piazza Repubblica, ma la partenza del corteo è stato fissato in piazza Monte Grappa: erano circa 200 i militanti del sindacato di Base Cobas per la manifestazione a Varese concomitante con lo sciopero generale nazionale indetto per oggi, lunedì 11 ottobre.

Galleria fotografica Manifestazione Cobas a Varese 4 di 11

«Questo è uno sciopero generale sulle condizioni sempre più difficili per i lavoratori. Vogliamo protestare per la situazione economica: si sta abbattendo un ennesima sciagura, creata da un banchiere che è stato messo a capo del Governo che sta portando delle iniziative economiche nei confronti dei lavoratori che giudichiamo negative, perch riducono ancora di più la capacità salariale dei lavoratori. Inoltre, con la liberalizzazione dei licenziamenti, ci sarà un incremento di lavoratori espulsi dalle aziende- spiega Eugenio Busellato, del coordinamento provinciale Cobas – Inoltre siamo contro il green pass, perchè è una misura divisiva. Non entriamo nel merito se sia giusto o no vaccinarsi, ma crediamo che questa ulteriore divisione è una situazione che pone una serie di discriminanti che non possiamo accettare. Naturalmente condanniamo le uscite violente come quelle di Roma, e porremo anche oggi molta attenzione a che all’interno del nostro corteo non si avvicinino elementi fascistoidi o nazisti che si insinuano all’interno di manifestazioni democratiche come la nostra per cercare di scompigliarle».

Dopo il concentramento in piazza Repubblica e l’avvio con comizio in piazza Monte Grappa, nei pressi della sede dell’Unione industriali della provincia di Varese di cui criticano le posizioni sui licenziamenti, il corteo è partito verso la prefettura, palazzo di rappresentanza del Governo, dove è previsto l’incontro con il Prefetto.