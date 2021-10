Per Galimberti l’ultimo giorno di campagna elettorale è nei quartieri

L’ultimo giorno di campagna per Davide Galimberti sarà nei quartieri per raccontare quello che è stato fatto, i progetti e le opere che verranno realizzate nei rioni e la visione per il futuro della città.

«Perchè Varese non può tornare indietro, andiamo avanti a fare. Non lasciamo che la città torni agli anni dell’immobilismo leghista». Sono queste le parole che il sindaco Galimberti ha detto a tutti i sostenitori per l’ultimo venerdì prima del ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

La giornata verrà trascorsa in alcuni quartieri della città partendo da Casbeno e fino a Masnago, passando da Capolago a Bizzozero. Momento finale poi con tutti in piazza Monte Grappa alle 19.30.

“Quartieri al sempre al centro. Continuiamo a fare, non torniamo indietro”, è il nome dell’iniziativa, che partirà alle 13 da Casbeno, con il sindaco che insieme ai volontari incontrerà i cittadini. Per tutto il pomeriggio poi Galimberti sarà in diversi rioni per poi raggiungere piazza Monte Grappa alle 19.30.

Ecco il programma:

13.00 CASBENO – Viale Sant’Antonio c/o Past. Marabelli

13.45 BOBBIATE – Piazza Bossi

14.30 CAPOLAGO – Via Fè c/o Circolo

15.15 CALCINATE PESCE – Via Ettore Ponti c/o Tabaccheria

16.00 BIZZOZERO – Piazza Sant’Evasio

16.45 BUSTECCHE – Piazza De Salvo

17.30 BELFORTE – Viale Belforte / via Podgora

18.15 SAN FERMO – Piazzale Spozio

19.00 MASNAGO – Piazza Ferrucci

19.30 conclusione in PIAZZA MONTE GRAPPA dove tutti i cittadini sono invitati a partecipare.