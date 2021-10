Tra piazza Podestà e piazza monte Grappa la chiusura della campagna elettorale a Varese

Ultimo giorno di campagna elettorale per decidere chi sarà il nuovo sindaco di Varese. I due contendenti, Matteo Bianchi per il centrodestra e il sindaco Davide Galimberti per il centrosinistra, dopo l’ultima giornata di campagna chiuderanno e le loro fatiche in centro città, ma con due stili profondamente diversi. Ecco cosa succederà.

LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER IL CENTRO DESTRA

La chiusura della campagna elettorale del centro destra è all’insegna dei big della politica.

Come è già noto, dopo la “comparsata” di ieri torna in città, per la quarta volta in questa campagna, Matteo Salvini, che avrà prima un incontro con i residenti delle Bustecche in piazza De Salvo alle 18 e poi parteciperà alla chiusura ufficiale della campagna elettorale.

L’incontro finale, che si terrà alle 18,30 in piazza Podestà, lo vedrà protagonista però insieme ad altri big nazionali: con Salvini ci saranno infatti Giancarlo Giorgetti, Daniela Santanchè, Maurizio Lupi e il deputato europeo Massimiliano Salini.

LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER IL CENTRO SINISTRA

Davide Galimberti punta invece sui cittadini, con un ultimo giro nei quartieri e un evento finale in piazza monte grappa dove protagonisti saranno i volontari della campagna.

Il tour comincerà alle 13 a Casbeno, in viale Sant’Antonio e si concluderà alle 19 a Masnago in piazza Ferrucci con un programma che comprende anche Bobbiate (13.45, piazza Bossi), Capolago (14.30, Via Fè, vicino al Circolo), Calcinate del Pesce (15.15, via Ettore Ponti all’altezza della Tabaccheria), Bizzozero (16, Piazza Sant’Evasio), Bustecche (16.45, Piazza De Salvo), Belforte (17.30, Viale Belforte angolo via Podgora), San Fermo (18.15, Piazzale Spozio), Masnago (19.00, Piazza Ferrucci).

L’evento finale sarà alle 19.30 in Piazza Monte Grappa: dove non ci saranno big, ma i volontari, i candidati e i sostenitori, oltre ai cittadini che lo desiderano, invitati a partecipare.