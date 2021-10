A Gavirate Halloween si festeggia in biblioteca

Lettura animata di storie da brivido per bambini dai 4 ai 9 anni. Una festa di Halloween dove protagonista è la lettura è quella organizzata a Gavirate, in biblioteca. Appuntamento venerdì 29 ottobre alle ore 17.30 per “Halloween in biblioteca” in sala consiliare Via De Ambrosis, 11. Per partecipare inviare una mail a: bibliotecagavirate@gmail.com

La prenotazione è obbligatoria. L’evento è adatto a bambini a partire dai 4 anni. Ingresso con Green Pass per i maggiori di 12 anniinfo: biblioteca comunale 0332748278 – bibliotecagavirate@gmail.com