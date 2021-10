Limitazioni al traffico tra Somma Lombardo e Varallo, ecco dove e quando

A seguito di richiesta della società Enel Green Power per gli interventi manutentivi allo sbarramento di Porto della Torre in Comune di Somma Lombardo, Anas ha predisposto limitazioni al transito sulla statale 336 “dell’aeroporto della Malpensa”.

Data la complessità dell’intervento, per tutelare la sicurezza degli utenti, sarà necessaria la chiusura della statale dal km 21,400 al km 21,700 in entrambe le direzioni dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di domani 7 ottobre.

Il traffico stradale diretto da Varallo Pombia verso l’abitato di Somma Lombardo e viceversa verrà deviato in direzione di Sesto Calende lungo le statali 32 “Ticinese” e 33 “del Sempione”. Il traffico che da Varallo Pombia sarà diretto a Malpensa e viceversa dovrà procedere transitando lungo la statale 32 “Ticinese” in direzione di Oleggio e la strada provinciale 527 in direzione di Lonate Pozzolo.

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.