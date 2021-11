Galimberti all’assemblea Anci: “Programmi tra più territori per intercettare più risorse del Pnrr”

Oggi, giovedì 11 novembre, all’interno della XXXVIII assemblea annuale Anci che si tiene alla Fiera di Parma, il sindaco di Varese Davide Galimberti è intervenuto nel dibattito sulla missione numero 5 del Pnrr, quella su “Inclusione e coesione”. Un intervento, quello di Galimberti, avvenuto poco prima di quello del presidente del Consiglio Mario Draghi. Al centro del dibattito ci sono dunque gli obiettivi, trasversali a tutto il Pnrr, relativi ai temi di empowerment femminile, aumento dell’occupazione giovanile, inclusione sociale, interventi per la coesione territoriale, sport e rigenerazione urbana contro il degrado.

«È importante mettere a punto dei programmi a partire dalla capacità dei territori di fare squadra – ha dichiarato il sindaco Davide Galimberti – per creare dei programmi di rete tra realtà che condividono gli stessi obiettivi e interessi. La coesione territoriale è un passaggio fondamentale per mettere a punto sinergie di intenti. Solo cosi sarà possibile essere più incisivi nel definire delle strategie in grado di intercettare e investire al meglio le risorse del Pnrr».

«In questo senso – ha proseguito il sindaco varesino – , è utile anche che i diversi territori della provincia mettano a punto progetti condivisi, coordinati e programmati così da aumentare i benefici per le diverse aree del territorio provinciale. Bene infatti la programmazione degli interventi e dei progetti dei singoli Comuni, ma devono, a mio giudizio, essere inseriti in un quadro più ampio di coordinamento con i territori limitrofi. È mia intenzione avviare un tavolo di confronto con i Comuni limitrofi per costruire delle progettualità comuni e in sinergia».