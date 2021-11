Mercatini di Natale al Castello Visconti di Somma Lombardo

Sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 a Somma Lombardo, tornano gli amatissimi mercatini di Natale al Castello Visconti.

Dopo l’edizione digitale 2020, tornano in presenza i mercatini di Natale tra i più amati della provincia di Varese, giunti quest’anno alla XII° edizione.

La suggestiva cornice offerta dal Castello Visconti ospiterà i tradizionali mercatini, che vedranno la partecipazione di numerosi selezionati espositori artigiani, che proporranno creazioni di vero artigianato italiano. Non mancherà il goloso angolo del gusto, con stand gastronomici che si ispirano ai profumi e ai sapori della tradizione.

Come di consueto, il percorso di visita partirà dal viale di ingresso che costeggia il fossato, proseguendo nel cuore del Castello, nella caratteristica zona del cortile e del porticato e nelle sale al piano terra. Al primo piano, oltre alle calde e accoglienti sale che ospiteranno come sempre selezionati espositori, ci sarà anche una interessante mostra d’arte dell’artista Massimo Dal Tin.

Prodotti

Dai manufatti decorativi per la casa in tanti materiali diversi, dal feltro alla ceramica al legno, ad originali accessori per la persona, piccole eccellenze nel campo dell’abbigliamento, gioielli, candele, miniature e naturalmente tante splendide decorazioni natalizie saranno in esposizione per uno shopping natalizio davvero originale. Non mancheranno tanti artigiani che proporranno prelibatezze enogastronomiche del nostro Paese, con prodotti tipici di varie regioni italiane e golosità natalizie artigianali, oltre all’imperdibile angolo caffè nel cortile del Castello. Infine prodotti per il benessere e la cura del corpo prodotti da piccole aziende che si distinguono per la qualità delle materie prime utilizzate. Un’occasione davvero speciale per scegliere con amore e passione i regali di Natale.

Ma non finisce qui. Tutto il centro storico cittadino di Somma Lombardo sarà in festa.

Il percorso di visita proseguirà infatti nel centro storico della Città, dove in entrambi i giorni saranno presenti molti espositori artigiani di qualità e tante attrazioni collaterali al mercatino.

L’ingresso è gratuito in tutte le zone espositive.

Sicurezza

Tutta la manifestazione avverrà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. La novità principale è rappresentata dall’obbligo di esibire il proprio GREEN PASS all’ingresso del Castello (articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021). L’ingresso è come sempre libero e gratuito, ma il flusso dei visitatori verrà regolato all’ingresso in base all’affluenza. Mascherine e distanziamento obbligatori, oltre ad una frequente sanificazione delle mani. I banchi osserveranno una distanza minima di sicurezza di 1 metro.

L’evento è patrocinato dal Comune di Somma Lombardo ed è organizzato da Malpensa Meetings – congressi ed eventi – www.malpensameetings.it all’interno del Castello Visconti

