Perquisizioni della Digos ad esponenti No Vax e No Green Pass

La sezione Digos della polizia di stato di Varese ha condotto un’operazione relativa a perquisizioni a carico di appartenenti a sodalizi no vax e no Green pass avvenuti in provincia di Varese. Maggiori dettagli saranno diffusi in una specifica conferenza stampa in questura (LEGGI QUI).

L’operazione varesina avviene nella stessa giornata in cui è cominciata un’azione più estesa su tutto il territorio nazionale a carico di 29 persone molto attive su canali Telegram, nei cui confronti vengono ipotizzati reati che vanno, a seconda delle diverse singole posizioni, dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta, all’istigazione, all’interruzione di pubblico servizio e all’associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti.

La Dda della procura di Genova ha disposto 24 perquisizioni; le altre 5 le sta eseguendo la Digos di Firenze coordinata dalla procura del capoluogo toscano.