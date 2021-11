Si apre a Varese con un rinvio il processo “Casti Group“ per la maxi frode fiscale

Migliaia di fatture, decine di contabilità, società fra Varese e altre regioni, tutte sotto l’ombrello della holding “Casti spa“ (nota come “Casti Group“) al centro di una vasta inchiesta della guardia di Finanza partita da Spoleto – operazione “Golden Lake“ – e arrivata a Varese dove oggi, 16 novembre, si è definitivamente aperto il processo che vede imputate sette persone a vario titolo per bancarotta fraudolenta e reati fiscali.

Un’apertura di udienza che ha toccato anche il recente lutto che ha riguardato casa Castiglioni con la scomparsa del patron Gianfranco per la quale è stato prodotto dall’avvocato Alberto Zanzi (sostituisce Cesare Cicorella) il certificato di morte che naturalmente espunge dal processo uno dei due fondatori del gruppo industriale protagonista dell’economia varesina per anni, ma anche nel mondo dello sport, dai motori al basket.

Ma qui le sette persone imputate compaiono per altro, cioè per il sospetto di un’associazione a delinquere finalizzata a una maxi frode fiscale per centinaia di milioni di imposte evase frutto di false operazioni all’interno del gruppo per ottenere crediti d’imposta da valore aggiunto, l’Iva, da spendere in compensazione per saldare oneri previdenziali: un giro di soldi fittizio per tenere insieme un castello di carte caduto sotto il peso delle inchieste.

I reati contestati sono “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, “indebita compensazione d’imposte”, “bancarotta semplice e fraudolenta”.

Di fatto il procedimento che si è oggi aperto dinanzi al rinnovato Collegio presieduto dal presidente Cesare Tacconi era incentrato su una delle società che ricadevano sotto l’ombrello del regno di Castiglioni, la “Algat industrie srl“ anche se sono almeno altre due i procedimenti che riguardano l’inchiesta “Casti Group” in corso a Varese, e sono quello alla società “Co.Ri.Mec Italiana spa”, per la quale è imminente la celebrazione dell’udienza preliminare (15 dicembre) e la bancarotta della “Siac Industria Accessori Cavaria Spa“, dove siamo al punto della chiusura delle indagini preliminari già comunicata alle parti e che anticipa di un passo la richiesta di rinvio a giudizio (o di archiviazione) con capi d’imputazioni simili e ravvicinati nei tempi dei fatti contestati con gli altri procedimenti.

E proprio su questo punto un’eccezione preliminare è stata sollevata dalle difese che hanno chiesto un differimento volto proprio a ricongiungere, se non tutti e tre i procedimenti in corso, almeno quelli riconducibili a Corimec e Siac. Posizione non condivisa dal pubblico ministero Luca Petrucci (e dalle parti civili) per il quale «non c’è ragione giuridica che imponga la riunione dei procedimenti: Corimec è società diversa. E la riunione comporterebbe ulteriori ritardi nell’esecuzione di questo procedimento».

Alla fine il presidente del collegio si è ritirato in camera di consiglio per la decisione: si aspetterà fino al 15 febbraio per verificare se vi sarà la possibilità di unificare i due procedimenti e in caso di risposta positiva la calendarizzazione procederà spedita con due udienze al mese.