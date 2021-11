Teatro Blu all’Auditorium di Maccagno con “Traviata”

Arriva all’Auditorium di Maccagno, sabato 6 novembre alle ore 21:00, il secondo spettacolo della Trilogia dell’ amore, progetto Teatro Opera, presente all’interno di Teatro Blu, ideato dall’attrice e regista Silvia Priori per far conoscere la grandiosità dell’ opera lirica.

La trilogia proposta rientra nella “Rassegna di Teatro d’ Autunno” promossa dal Comune e dalla Pro Loco di Maccagno con il patrocinio di Fondazione comunitaria del Varesotto.

«Dopo la messa in scena di Butterfly per Next 2014, e Carmen per Next 2015, abbiamo scelto di mettere in scena Traviata cercando le sue origini nella novella scritta da Alexandre Dumas figlio “La signora delle canmelie”, un celebre romanzo edito nel 1848 su cui è basata l’opera romantica di Verdi. Abbiamo messo a confronto la novella con la traduzione lirica realizzata successivamente da Francesco Maria Piave per trarne una struttura drammaturgica capace di restituire allo spettatore la trama e i contenuti, cercando soprattutto di esaltare quei tratti e quei significati profondi che potessero avere un chiaro aggancio con la nostra realtà. Abbiamo scoperto quanto Violetta, il personaggio chiave di Traviata, sia un personaggio fortemente attuale, scomodo, fragile e romantico», ha detto Teatro Blu.

La pièce infatti racconta la storia d’amore fra una cortigiana e un giovane di onorata famiglia. I pregiudizi sociali dividerann0 i due amanti, riuniti dalla verità e dall’amore qualche minuto prima della morte di Violetta. Due sono i cardini del dramma: amore e morte e intorno a questi s’aggira l’ispirazione del musicista che forse non salì mai tanto in alto nell’esprimere il dolore. Violetta Valéry giovane cortigiana parigina, per amore di Alfredo decide di cambiare vita, di abbandonare Parigi, i suoi lussi e le sue trasgressioni, e di trasferirsi in campagna. Li i due innamorati vivono felici, ma un giormo arriva il padre di Alfredo, Germont: egli chiede a Violetta di lasciare Alfredo per sempre perché la loro convivenza disdicevole rischia di far saltare il matrimonio dell’altra sua figlia, la sorella di Alfredo. Violetta cerca di opporsi, ma alla fine, convinta da Germont, scrive una lettera di addio ad Alfredo, spiegandogli che ha nostalgia di Parigi e della sua vita di prima. Alfredo, sconvolto dalla rabbia e dalla delusione, la raggiunge e la offende pubblicamente gettandole del denaro ai piedi. Violetta, malata di tisi, è ormai in fin di vita quando Alfredo, venuto a sapere la verità, va a chiederle perdono. Dopo averlo rivisto per l’ultima volta, Violetta si spegne. Un percorso artistico innovativo a cui Teatro Blu si sta dedicando ormai da diversi anni per coniugare la semplicità della narrazione teatrale con la complessità dell’ opera lirica. Un percors0 che vuole tradurre in racconto i più famosi libretti musicati dai più grandi musicisti al mondo per avvicinare il pubblico alla grandiosità e alla bellezza dell’ Opera lirica, Patrimonio inestimabile tutto italiano. Sul palco tutto si mescola, le arti interagiscono armoniosamente, tutto fluttua per creare magia e sorpresa. Un percorso artistico dedicato alle grandi protagoniste femminili dell’ opera lirica mondiale. Un progetto dedicato all’ amore visto dal punto di vista femminile e vissuto in contesti diversi. La Traviata, che fa parte della trilogia popolare di Giuseppe Verdi, è attualmente l’opera maggiormente rappresentata al mondo; una splendida storia d’amore e morte, che tocca i vertici più alti della drammaticità.

«Teatro Blu anche in questa nuova creazione cercherà di miscelare, come consuetudine, linguaggi artistici differenti. Nella nostra Traviata l’ attore interagirà con la danza, la musica ed il canto lirico».