Le sorprese della Libreria degli Asinelli per Natale

Firma copia Il Cartavolante

Domenica 19 dicembre un appuntamento gustoso alle ore 15.00 con le illustratici/autrici de Il Cartavolante (AB Editore). Per tutti gli appassionati di questi mirabolanti fogli illustrati, un incontro con le creatrici del progetto, presenti in Libreria per raccontarsi e per un bel firma-copie. Tutto l’assortimento dei sei titoli disponibile.

Non serve prenotazione.

Per chi non conosce ancora i fogli del Cartavolante: apri, gira, apri, ammira, fino all’ultima apertura che rivela un poster “spaziale”! Titoli usciti finora: Moby Dick, Frankenstein, Orlando, Ventimila leghe sotto i mari, Jane Eyre e 1984. (3,90 euro a foglio).

Continuano le liste natalizie dei libri desiderati. Crea con noi la tua lista di titoli desiderati e diffondila ad amici e parenti, che potranno esaudire i tuoi desideri passando in libreria, scrivendo una mail o attraverso una telefonata.

Selezione strenne di Natale. Le più belle, rare e originali

Una lettura sul tavolo di Natale non deve mai mancare, una storia emozionante da condividere.

Storie per riscaldare il cuore a Natale

Mark Twain, Lettera da Babbo Natale, Oligo Edizioni (12 euro)

Lyman Frank Bau, Vita e avventure di Babbo Natale, BUR (12 euro)

Hand Christian Andersen, L’abete, L’Ippocampo Edizioni (12 euro)

Sarban Zubrowka, Una storia di Natale (5 euro)

Andrea Perrucci, La cantata dei pastori, Gallucci Editore (9,90 euro)

Baudelaire, Goethe, Joyce, Rilke, Tolstoj, Il tuo cuore sa ancora far festa?, Interlinea Edizioni (10euro )

Simona Baldelli, Fiaba di Natale, Sellerio Editore (13 euro)

Charles Dickens, Un albero di Natale, Ripostes Edizioni (12 euro)

Guido Gozzano, Fiabe di Natale, Graphe.it Edizioni (6 euro)

Andrea Kerbaker, Vite da presepe, Interlinea Edizioni (12 euro)

Giorgio Manganelli, Il presepio (18 euro)

Francesca Rigotti, Le piccole cose di Natale, Interlinea Edizioni (10 euro)

Guido Gozzano, Un altro Natale a Ceylon, Garzanti (10 euro)

Claudio Canzanella, Il Natale a Napoli, Polidoro Editore (18 euro)

Kim Kleine, Il bambino che partì per il Nord alla ricerca di Babbo Natale, Iperborea (13 euro)

Ingela P Arrhenius, Dove sei, Babbo Natale? (popup per bambini), Salani (10,90 euro)

David A. Carter, Buon Natale, (popup per il centrotavola di Natale), Gallucci (14,70 euro)

Jostein Gaarder, Il viaggi odi Elisabet, TEA (10 euro)

Roberto Piumini e Cecco Mariniello, Il viaggio di Peppino, Le rane Interlinea (8 euro)

Tomi Ungerer, La sera di Natale in casa Mellops, Donzelli Editore (13,50 euro)

Beatrix Potter, Il sarto di Gloucester, La vita felice edizioni (10 euro)

B. Fonatnel e T. Schamp, Natale bianco Natale nero, Jaca Book (15 euro)

A. Proysen e H. N. Dahl, Il falegname Andersen e Babbo Natale, Il gioco di leggere edizioni (15 euro)

Reka Kiraly, Una piccola grande storia di Natale,Lindau Editore (14 euro)

Gianni Rodari, Filastrocca del Natale, Emme Edizioni (14,90 euro)

Katherine Rundell, Emily Sutton, Il Natale di Teo, Rixxoli (17 euro)

L. Gillot e A. Klauss, Gli uccellini di Babbo Natale, Jaca Book (14 euro)

