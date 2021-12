Matteo Malfatti guida i Mastini nel derby del “dopo-Barrasso”

Eppur si gioca: giovedì sera (30 dicembre, ore 19,30) all’Agorà di Milano andrà in scena il derby di hockey su ghiaccio tra i Mastini Varese e il Como. Una partita – penultima di stagione regolare – che era sembrata a rischio per via di alcune positività al tampone tra i lariani: invece è stata confermata e andrà regolarmente in scena.

La gara sarà, per i gialloneri, la prima del “dopo Barrasso”: come noto l’allenatore americano ha improvvisamente lasciato la squadra al termine del match di Santo Stefano a Cavalese per accasarsi all’Asiago, lasciando senza parole i giocatori e lo staff. E senza allenatore un team che contro il Como sarà diretto da Matteo Malfatti: non una novità visto che l’ex giocatore – vinse i due scudetti dell’87 e dell’89 – ricoprì l’incarico di head coach tra il 2007 e il 2009. Malfatti oggi è il direttore sportivo della squadra ma, in attesa di trovare un tecnico che possa raccogliere l’eredità di Barrasso, si affaccerà alla balaustra per guidare i suoi ragazzi in un confronto atteso e delicato.

Il Como dell’ex Massimo Da Rin, con molti giocatori già visti in giallonero, sta disputando un’ottima stagione: i lariani sono sesti con 23 punti (4 in più del Varese) e una partita in meno, quella saltata domenica scorsa con l’Alleghe, fondamentale per la qualificazione al Master Round. Un girone che i Mastini non disputeranno, visto che parteciperanno al Relegation Round che mette comunque in palio tre posti playoff. Top scorer comaschi l’ex Asinelli e il messicano Majul Villasenor con 12 punti ciascuno; in porta c’è Federico Tesini, 27 volte in giallonero in passato.

All’andata la squadra allora di Barrasso (che nel frattempo ha esordito con l’Asiago vincendo 5-4 a a Kitzbhuel) disputò la peggior partita dell’anno rimediando un sonoro 4-0 che ebbe, almeno, l’effetto di dare una scossa. Da quel momento il Varese alzò il livello del gioco cominciando anche a incamerare risultati positivi. Vedremo se stavolta arriverà anche una vittoria: sarebbe una grande risposta di Vanetti e soci al momento di difficoltà causato dal “tradimento” del coach bostoniano.

All’Agorà dirigeranno Bassani e Volcan coadiuvati da Grecchi e Cristeli e i tifosi gialloneri guarderanno con interesse anche al match tra Bressanone e Dobbiaco che cambierà – comunque vada – la parte bassa della graduatoria. Davanti invece, occhi puntati su Unterland-Valdifiemme. Match in diretta su Radio Village.