Polo delle Libertà Varese: “Noi fedeli al centrodestra”

«Alla luce di alcune dichiarazioni apparse recentemente sulla stampa, riteniamo opportuno confermare, anche se nessuno ha mai affermato il contrario, tutta la nostra stima e fiducia in Matteo Bianchi, capace parlamentare e consigliere comunale da noi sempre sostenuto con entusiasmo prima durante e dopo la campagna elettorale come candidato sindaco del centrodestra a Varese».

Lo dicono Piero Galparoli, Domenico Battaglia, Luca Boldetti, Enrico Angelini, Giovanni Chiodi, per il Polo delle Libertà di Varese, nell’ambito di una polemica ormai di giorni nel centrodestra varesino.

«Sarebbe superfluo, ma lo facciamo con piacere, ribadire il nostro convinto sostegno in consiglio comunale alla coalizione di centro-destra, di cui a livello nazionale siamo i fondatori, e a Varese ricordiamo la necessità di una pari dignità tra tutte le forze che lo compongono. Non abbiamo mai fatto mancare il nostro concreto apporto nei momenti più importanti e mai lo faremo, dimostrando con i fatti quanto sia determinante il nostro contributo per consentire all’intera coalizione di poter essere convincente ma soprattutto competitiva e, come avvenuto pochi giorni fa alle elezioni provinciali, vincente».

«Ci spiace e ci sorprende non essere stati coinvolti nell’ultima recente riunione varesina di coalizione dove fisiologicamente già poteva essere chiarito il tutto ma auspichiamo che questo avvenga al più presto» conclude il gruppo. «Cogliamo l’occasione per fare gli auguri di Natale a tutti i varesini».