Mastini in pista a Dobbiaco, chi vince prende il comando del QualiRound

Il calendario della IHL, reso bizzarro dai rinvii per Covid, rimanda in campo i Mastini Varese a 48 ore dalla rotonda vittoria (5-1) colta giovedì sera all’Agorà contro l’Appiano. L’impegno di sabato 15 gennaio (ore 20) però, sulla carta appare più complicato: i gialloneri infatti giocheranno in trasferta sulla pista del Dobbiaco, la squadra che comanda il girone del Qualification Round. (foto T. Munerato/Mastini)

Icebears e Mastini sono – con il Como – le candidate a occupare i primi tre posti del raggruppamento che raduna le squadre della seconda metà della classifica, ed è evidente che più in alto si accomoda meglio alloggerà nei playoff: per questo la gara dell’Eistadion Sportzone di Gries è interessante e attesa. Le due formazioni sono separate da un solo punto (11 contro 10 a favore degli altoatesini) e quindi in palio c’è la vetta della graduatoria in attesa che anche il Como (che affronta l’Appiano) possa ingaggiare il duello.

La gara è la replica di quella disputata lo scorso 2 gennaio e in quella occasione i Mastini la spuntarono per 2-1 con reti dei difensori Payra e Schina, “vendicando” il ko dell’andata a Milano. Gli “Orsi Polari” hanno cominciato, come il Varese, la seconda fase con una larga vittoria per 4-1 sul Bressanone e non intendono mollare la “testa della corsa”. Per i ragazzi di Malfatti ci sono ovviamente le difficoltà legate alla distanza ma la vittoria sui Pirati ha aggiunto fiducia al gruppo, pronto ad andare in Alto Adige per provare a fare il colpo.

DIRETTAVN

Aggiornamenti costanti sull’andamento della partita (arbitri Bagozza e Tirelli) saranno disponibili su VareseNews all’interno del liveblog sportivo dedicato principalmente al basket (si gioca Openjobmetis – Venezia). Come sempre è possibile intervenire scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per collegarsi al live, CLICCATE QUI.