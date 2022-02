Il Centro del Riuso di Busto Arsizio è stato inaugurato

È stato inaugurato ufficialmente stamattina (lunedì) il primo “Centro del Riuso” comunale della città, un punto presso il quale sarà possibile conferire beni di consumo ancora in buono stato e funzionanti che potranno, quindi, essere efficacemente riutilizzati. Sono già disponibili scatole di Lego, giochi, vestiti, libri, casse stereo, sedie, poltrone e molto altro.

Il Centro, ubicato presso il Centro Multiraccolta di Via Tosi, rientra nell’ambito dei progetti portati avanti da Amministrazione comunale e AGESP finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale legato alla gestione dei rifiuti, con l’obiettivo, nella fattispecie, di prevenire lo spreco delle risorse tramite la promozione di un uso razionale delle stesse, prolungando il ciclo vitale dei beni in un’ottica di orientamento verso l’economia circolare.

All’inaugurazione, che ha permesso anche di testare la resistenza della struttura alle forti raffiche di vento che hanno accompagnato l’evento, hanno preso parte il sindaco Emanuele Antonelli, il presidente di Agesp Giampiero Reguzzoni, il direttore di Agesp Gianfranco Carraro, la presidente del Consiglio Comunale Laura Rogora e i consiglieri Orazio Tallarida di Forza Italia e Santo Cascio di Progetto in Comune. Tutti hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato conseguito e per la scelta di realizzarlo proprio nell’area adiacente al centro multiraccolta.

Si ricorda che al Centro del Riuso l’accesso è consentito solo ai cittadini residenti all’interno del Comune di Busto Arsizio, i quali potranno portare oggetti di vario tipo (mobili e elementi di arredo, elettrodomestici, vestiario, libri, utensili per lavori domestici e di giardinaggio, oggetti per sport e svago, stoviglie e suppellettili, passeggini, ecc.) dei quali intendono disfarsi ma che si trovino ancora in un buono stato (anche dal punto di vista igienico) e che funzionino ancora per gli usi, gli scopi e le finalità originarie senza dover subire manutenzioni di alcuna natura.

Qui il Regolamento del Centro Riuso

I beni vengono conferiti gratuitamente alla presenza dei due addetti Antonio Russo e Francesco Lentini, mentre per l’acquisto degli stessi l’acquirente deve provvedere al pagamento, secondo l’elenco prezzi definito e disponibile direttamente in loco oltre che sul sito internet di AGESP di un importo, seppur simbolico, che sarà unicamente utilizzato ai fini della normale gestione del Centro del Riuso.

Confermando anche che l’elenco completo dei beni conferibili e il regolamento della struttura sono affissi presso il Centro stesso, oltreché pubblicati sul sito internet aziendale www.agesp.it, si precisa che al momento della consegna, gli oggetti saranno presi in esame dall’addetto alla ricezione, per la verifica delle condizioni generali degli stessi, il controllo, la valutazione del corretto stato e la funzionalità.

Orari di apertura del Centro del Riuso, sia per le attività di conferimento che per quelle di acquisto:

Mercoledì – ore 8.00-14.00

Venerdì – ore 8.00-14.00

Sabato – ore 8.00-14.00

Per informazioni: numero verde 800 439 040 / e-mail: igiene.ambientale@agesp.it