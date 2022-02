Ucraina, il giorno della trattativa

È il giorno delle trattative per cercare di fermare la guerra in Ucraina, Alle 10 ora italiana la Cnn riporta che la delegazione ucraina è arrivata nell’area al confine ucraino-bielorusso per colloqui con la Russia.

Galleria fotografica Ucraina, il giorno dei colloqui 4 di 6

I COLLOQUI

La delegazione comprende, tra gli altri, il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov, consigliere del capo dell’Ufficio del presidente dell’Ucraina Mykhailo Podoliak e il viceministro degli affari esteri dell’Ucraina Mykola Tochytskyi.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy non fa parte della delegazione.

Fonti vicine alla Cnn riportano che la delegazione ha già chiesto il “cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe“

LA SITUAZIONE SUL CAMPO

I media ucraini attivi sui canali telegram informano della situazione sul campo: l’Ucraina resiste, vengono diffuse immagini di colonne di carri armati pesanti e leggeri e di mezzi per il trasporto truppe attaccati dall’esercito ucraino e dalle milizie di civili che si sono armate per rispondere all’invasione.

«OGNUNO DI NOI E’ UN GUERRIERO»

Il presidente Volodymyr Zelenskyy in un nuovo video alla nazione lunedì mattina ha detto: «Quando mi sono candidato alla presidenza, ho detto che ognuno di noi è un presidente. Perché siamo tutti responsabili del nostro stato. Per la nostra bella Ucraina. E ora è successo che ognuno di noi è un guerriero. Guerriero al suo posto. E sono sicuro che ognuno di noi vincerà».

LA FARNESINA

Il ministero degli Esteri italiano ha fatto appello agli italiani che si trovano in Russia perché lascino «tempestivamente» la federazione utilizzando «i mezzi commerciali ancora disponibili».

I MERCATI

I contraccolpi sulla situazione economica all’inizio della settimana seguente all’aggressione militare all’Ucraina vedono il rublo, la valuta russa, in caduta libera in conseguenza delle misure prese dai paesi Ue a titolo di sanzioni. Sul piano delle materie prime sale ai massimi livelli il valore del petrolio e dell’oro. Vola in borsa il titolo della italiana Leonardo.