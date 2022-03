Buguggiate e Varese Gazzada, svincoli chiusi per cinque notti

Da questa sera, lunedì 28 marzo, e per cinque notti consecutive (l’ultima quella di venerdì 1 aprile) resteranno chiusi in orario serale-notturno gli svincoli autostradali di Buguggiate e di Varese Gazzada. Lo stop al traffico sui due raccordi è fissato per le ore 21, la riapertura è prevista per le 5 del mattino successivo.

Come spiegato in un comunicato dalla società che gestisce l’autostrada, nel corso delle nottate i tecnici e gli operai saranno chiamati a svolgere una serie di lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

Nel dettaglio, lo svincolo di Buguggiate sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano (l’alternativa è di uscire a Gazzada) mentre lo svincolo Lago di Varese Gazzada non sarà disponibile in entrata verso Varese (e in questo caso il consiglio è di entrare in A8 a Buguggiate).