A Cadegliano Viconago una mostra di Adele Cossi per dire “No“ alla guerra

Il Comune di Cadegliano Viconago dice “NO“ alla guerra con: “Gli occhi dell’innocenza“, una mostra di pittura dell’artista Adele Cossi dedicata alle immagini della sofferenza dei bambini in tutte le guerre.

Gli occhi dei bambini, specchio dell’orrore e dell’innocenza: opere della pittrice Adele Cossi in mostra presso la Biblioteca Comunale Virgilio di Cadegliano Viconago. Una serie di tele in cui i visi dei bambini emergono da un fondo straziato, graffiato, distrutto, che ben rappresenta l’orrore della guerra, di tutte le guerre. Di questi ritratti colpiscono soprattutto gli occhi, grandi, enormi, dilatati dalla paura e dalla pena. Ben si attaglia al soggetto il titolo di questa mostra “Gli occhi dell’innocenza” che sottolinea l’incolpevole sofferenza dei piccoli attanagliata dalla follia degli adulti.

La neonata Commissione Cultura di Cadegliano Viconago organizza una mostra che si impone per la sorprendente aderenza ai temi dell’attualità, purtroppo non insolita, della guerra scatenata nel cuore dell’Europa. Le opere dell’artista luinese Adele Cossi si distaccano dalla contingenza di questo conflitto per sottolineare come la sofferenza degli innocenti, i più piccoli, le donne, le madri, sia universale in tutti i teatri di guerra. Dall’ Ucraina alla Siria, dalla Palestina all’Afghanistan.

Quale occasione poteva essere più adatta a coinvolgere nella presentazione della mostra gli alunni della Scuola “Fedele Caretti” per cominciare assieme a loro quel percorso di costruzione di una vera educazione alla Pace che ispirerà l’attività della Biblioteca Virgilio dedicata all’infanzia, nei prossimi mesi.

Si inaugura mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 15.00, in Piazza del Municipio a Cadegliano e nello storico edificio Liberty che accoglie la Biblioteca e dove sarà allestita la mostra, alla presenza dell’autrice Adele Cossi, del Vicesindaco Bruno Bianchini con la partecipazione dello scrittore Cristiano Parafioriti e della riconfermata Presidente della Commissione Cultura Aleksandra Damnjanovic che ne organizzerà i giorni di visita insieme ai volontari della biblioteca.

La Mostra rimarrà aperta nelle giornate di giovedì, sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18 fino al 17 aprile 2022.