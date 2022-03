Incontro con Mauro Magatti a Besnate per Filosofarti

Martedì 29 marzo alle 21.00 l’incontro con l’economista-sociologo in Sala Consiliare per le serate di Filosofarti 2022

Serata di riflessione sui risvolti sociali della pandemia, sui limiti del nostro modello di sviluppo globalista, liberista, individualista, sulle opportunità di ripensarlo all’insegna dei valori della corresponsabilità, della inter-indipendenza (Raimon Panikkar), della generatività.

In sala consiliare l’economista-sociologo Mauro Magatti martedì 29 marzo (ore 21, in sala consiliare) con la conferenza “Vivere insieme al tempo dell’entropia: l’età degli shock e il futuro che ci attende”: si tratta di un incontro sul post pandemia e partecipa alla riflessione collettiva che vuole essere Filosofarti quest’anno. «Con i nostri eventi vogliamo far capire che non si può ricominciare a vivere come se nulla fosse successo: Magatti ci spiegherà cosa significa tornare alle relazioni sociali dopo questa esperienza di shock che è stato il Coronavirus».