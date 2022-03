La caviglia ferma Marcus Keene, contro Pesaro non ci sarà

La Openjobmetis dovrà affrontare – domenica 20 marzo, ore 17 – la Carpegna Prosciutto Pesaro senza uno dei suoi giocatori di punta, l’americano Marcus Keene. La guardia 26enne ha infatti accusato un infortunio alla caviglia nel corso dell’allenamento di ieri – giovedì 17 – e oggi è rimasto a guardare i compagni da bordo campo.

La diagnosi dello staff medico biancorosso è quella di una distorsione di primo grado, quindi non particolarmente grave; Keene ha già iniziato le terapie del caso ma dovrà rimanere a riposo alcuni giorni, quindi il suo impegno nel prossimo incontro è escluso. Una brutta tegola perché nel sistema di coach Roijakkers il tiratore americano è l’uomo in grado di far saltare gli schemi, vista la sua pericolosità dall’arco che costringe le difese avversarie a montare una guardia fissa su di lui.

Nelle 12 partite disputate sino a oggi con la maglia di Varese, Keene ha messo a segno 17,9 punti di media pur partendo quasi sempre dalla panchina (e giocando 28′ a gara). Per lui anche il 34% al tiro da 3, il 43,9% in quello da 2 e 3,8 assist a partita. La speranza in casa biancorossa è quella di riattivare il giocatore per la trasferta di Milano del prossimo 27 marzo.

L’infortunio a Keene, che è ricaduto con il piede su quello di un altro giocatore dopo un salto a rimbalzo, complica ulteriormente una settimana disseminata di piccoli problemi di salute. Oggi hanno riposato sia Sorokas sia Ferrero, mercoledì era rimasto fermo Caruso, tutti alle prese con indisposizioni (nessuno, però, positivo al covid: i tamponi hanno dato costantemente via libera).

DIRETTAVN

La partita tra Openjobmetis e Carpegna sarà raccontata azione dopo azione da VareseNews attraverso il consueto liveblog al quale i lettori possono partecipare con il proprio parere: è sufficiente scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram Il live è già a disposizione, lo trovate CLICCANDO QUI.