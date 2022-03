Massimo Pericolo a Besozzo per presentare il suo libro

Massimo Pericolo ospite a Besozzo per la presentazione del suo libro “Il Signore del Bosco”. L’appuntamento è per domenica 27 marzo, alle 18, al Teatro Duse. L’incontro con il rapper, tra i più amati a livello nazionale, sarà condotto da Barbara Bottazzi (blog Amante dei libri); interverranno Alberto Rubino, regista e producer e Fabio Kaso, rapper e produttore musicale.

L’incontro è parte del progetto “Liberamente! Azioni multimediali per avvicinare i ragazzi alla lettura”, co-finanziato da Fondazione Cariplo. La serata è ad ingresso gratuito. Sarà possibile accedere solo previa prenotazione tramite email a bibliotecabesozzo@gmail (i non prenotati non potranno partecipare all’evento).

Il rapper, nel settembre 2021, ha presentato il suo libro anche a Varese. Ecco il video dell’incontro con i fan e le foto: