Non c’è budget, niente Nature Urbane nel 2022

Non c’è’ budget per quest’anno per Nature Urbane: o meglio, l’unica voce del budget di Nature Urbane per il 2022 è di 30mila auro, più o meno il costo per l’individuazione del direttore artistico, che l’assessore Enzo Laforgia chiede per effettuare una vera rinascita del festival.

«Nature Urbane resta un impegno di questa amministrazione, ma per quest’anno lo sforzo principale si concentrerà sulla individuazione di un direttore artistico per la messa a punto di un progetto culturale: quello che si potrà mettere in campo effettivamente sarà al massimo un assaggio di ciò che il nuovo direttore artistico vorrà mettere in campo – ha spiegato Laforgia nel corso della commissione congiunta bilancio-cultura-attività produttive – sport – naturalmente, per gli anni successivi le somme aumentano, ma quest’anno la cifa a bilancio è questa».