Piazza Biroldi si tinge dei colori della solidarietà con l’Ucraina

Giardinieri al lavoro, nella giornata del 18 marzo, nella nuova piazza Biroldi pedonale. Tra i particolari che mancavano c’era l’arredo urbano della nuova aiuola centrale, e oggi è cominciata la piantumazione di fiori e piante.

Non sono però di un colore qualunque: quello che gli operai della ditta esterna al lavoro per conto del comune stanno piantando sono infatti delle viole gialle e blu, scelte per disegnare la bandiera dell’Ucraina, in solidarietà con il paese sotto attacco.

Verranno poi innestate nel terreno anche alcune piante di magnolia di diverse specie, la più grande delle quali, la “yellow bird” avrà i fiori gialli, riempiendo di colore e di sostegno all’Ucraina la nuova piazza.

L’iniziativa è stata voluta dal sindaco Davide Galimberti per ricordare la vicinanza della città al popolo ucraino e la richiesta che la guerra venga fermata subito. «Piazza Biroldi è stata in questi mesi oggetto di una grande riqualificazione che proseguirà visto che questa area rientra nel grande progetto della nuova area delle Stazioni – spiega il sindaco – arrivati a questo punto dei lavori dovevamo scegliere che tipo di piante usare per l’aiuola al centro della piazza e vista la sua posizione, di fronte all’ospedale pediatrico della città, ho pensato che potesse essere il luogo giusto per affermare ancora una volta la nostra vicinanza al popolo ucraino. In questi giorni la nostra città sta facendo un enorme lavoro per l’accoglienza dei profughi dalla guerra, e questo anche grazie alla grande generosità dei varesini e delle tante associazioni presenti a Varese».

Attualmente all’Ospedale del Ponte sono ricoverati alcuni bimbi ucraini, arrivati con una organizzazione sanitaria in collaborazione con Regione Lombardia.