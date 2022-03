Serata benefica al Sociale di Luino: sul palco la tribute band “Zona Modà”

Sabato 2 aprile, presso il Teatro Sociale di Luino la tribute band “Zona Modà” porterà in scena, alle ore 20:45, un tributo al famoso gruppo italiano.

Una ricca scaletta con i maggiori successi regalerà a tutti i presenti un momento di spensieratezza e divertimento. Buona musica, accompagnata dalle coreografie dei ballerini della scuola di danza “Performance Academy”, vi attende per godervi una magica serata a scopo benefico.

«L’arrivo della pandemia e lo scoppio di una guerra stanno segnando le vite di tutti, mettendo alla prova ogni singola persona con sfide e difficoltà finora quasi mai incontrate – dicono dalla band – Questi aspetti però non devono far dimenticare chi è costretto a lottare contro terribili malattie: visite mediche, terapie, molto spesso viaggi e degenze ospedaliere sono sfide altrettanto difficili da affrontare e superare. Questo è il caso di Andrea Rossi, un ragazzo di Luino che sta affrontando la sua battaglia più importante, dalla quale gli auguriamo di guarire».

Il ricavato della serata sarà infatti devoluto a lui, per aiutarlo a sostenere le cure ospedaliere di cui ancora necessita.

I biglietti si possono acquistare in prevendita presso il “No Stress Bar” di Marchirolo, il “Sicily Caffè” di Porto Valtravaglia e alla tabaccheria “ DiFronte ” di Luino. In alternativa, i tagliandi possono essere acquistati la sera stessa presso il teatro al costo di €12,00 per la platea e €10,00 per la galleria, oppure, si possono prenotare telefonicamente al numero 348 7215546

La serata è patrocinata dal comune di Luino.