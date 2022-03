Seregno – Pro Patria in diretta

Nel 34esimo turno del Girone A di Serie C i tigrotti della Pro Patria scendono in campo al Ferruccio di Seregno (squadra penultima in classifica a -8 dai bustocchi) alla ricerca del quarto sigillo consecutivo, dopo le vittorie contro Giana, Fiorenzuola e Renate. La trasferta in Brianza, fischio di inizio alle 17:30, può rappresentare il crocevia definitivo della stagione biancoblu.

