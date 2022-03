Sì ai diritti, no alla guerra: le iniziative per l’8 Marzo in provincia di Varese

AZZATE – Martedì 8 marzo alle 21 al Teatro-cinema Castellani di Azzate l’attrice Marina De Juli porta in scena “Bella la Franca”: uno spettacolo appassionante e coinvolgente che racconta tutta la vita di Franca Rame, a partire dalla sua infanzia, realizzato dall’attrice con la partecipazione di Luca Maciacchini – Lo spettacolo

BUSTO ARSIZIO – Dopo due anni di pandemia finalmente nuovi lavori artistici saranno collocati sul Muro delle Donne di viale Piemonte lunedì 7 marzo, con la presenza di rappresentanti del Comune e di attivisti di Amnesty International e di Seguendo il filo di Arianna, con un pensiero speciale per le donne ucraine massacrate in questi giorni di feroce brutalità – Leggi

BESOZZO – Martedì 8 marzo alle 17 e 30 appuntamento per una camminata insieme in località Due Pini, dedicando un pensiero ai profughi ucraini. Il ritrovo è in via Mazzini, 24. Seguirà un momento di incontro e condivisione alla Casa delle Persone. Un altro momento dedicato alla Festa delle Donne è previsto per sabato sera, al Teatro Duse di Besozzo, prima dello spettacolo, le alunne di 4 e 5 B dell’Istituto Isis Stein di Gavirate presenteranno la lettura “Mimose che contano” per rendere omaggio, in occasione della festa della donna, ad alcune figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia.

BUSTO ARSIZIO – Martedì 8 marzo alle 21 al Teatro Sociale andrà in scena “Donne da Oscar”, uno spettacolo-evento che porterà il cinema a teatro: dieci film premiati con l’Oscar e in cui le donne hanno un ruolo determinante saranno raccontati attraverso l’incontro tra danza, poesia e canto – Leggi

GAVIRATE – Martedì 8 marzo alle 21 nella Sala Mura di piazza De Gasperi 1 è in programma uno spettacolo di teatro comico, cabaret e improvvisazione organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca. Titolo dello spettacolo “L’alta metà della pera” con Alice Bossi e Marco Maitti. –Lo spettacolo

LEGNANO – A Legnano la Giornata internazionale della donna quest’anno dura… due mesi. Sono una trentina gli appuntamenti in programma tra marzo e aprile, tra incontri culturali, intitolazioni e momenti dedicati alla prevenzione – Il programma

LONATE POZZOLO – Prosegue fino al 19 marzo la mostra “Woman world wide” nell’ala Peppino Impastato del Monastero San Michele (in via Cavour, 21). In mostra gli scatti di Claudio Giraldi, fotografo per passione con soggetto principale le donne dal mondo – La mostra

MORNAGO – Martedì 8 marzo alle 20,30 incontro sul tema «Prevenire la violenza… si può?» organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Mornago nella struttura coperta dell’oratorio di Crugnola. Ospite della serata Roberta Brivio, psicologa e presidente dell’associazione Sipem SOS Lombardia – Leggi

VARESE – L’Università dell’Insubria propone per la Giornata della donna due seminari, su due temi molto attuali: il corpo della donna e la situazione delle rifugiate in Italia «Il corpo della donna, tra narcisismo e body shaming» è il focus proposto dall’Università dell’Insubria per la Giornata internazionale della donna, martedì 8 marzo dalle ore 15 alle 17 in modalità webinar. Sempre martedì 8 marzo dalle 11.30 alle 13.30 nella sede di Como, incontro sul tema «Le donne rifugiate in Italia, tra qui e altrove» – I link per partecipare

VARESE – Una cartolina filatelica e un annullo speciale di Poste italiane per la festa della donna. Il prodotto sarà in vendita nei cinque uffici postali con sportello filatelico della provincia: Varese 1, Varese V.R., Busto Arsizio, Gallarate e Saronno – Leggi

VEDANO OLONA – Martedì 8 marzo alle 20,45 in Sala consiliare la consegna della benemerenza civica alla scrittrice Patrizia Emilitri e lo spettacolo teatrale “Datemi un bianchetto” di e con Michela Prando – La serata