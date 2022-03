Un weekend con le nuvole

“Una bassa pressione si sposta dal Marocco al Mediterraneo occidentale. Correnti da est interesseranno il nord Italia portando nuvolosità spesso estesa ma precipitazioni deboli o assenti. L’ingresso di aria più fresca sulla Pianura Padana porterà una diminuzione delle temperature domani e nel fine settimana, più sensibile sui rilievi.“

È il punto meteo del Centro geofisico prealpino per i prossimi giorni.

Per oggi, venerdì molto nuvoloso, in particolare a ridosso dei rilievi dove sarà possibile qualche goccia di pioggia perlopiù in serata. Fiocchi oltre 1000m circa. In pianura a tratti ventilato da est.

Sabato qualche nuvola in dissolvimento di primo mattino, poi sole prevalente in giornata. Temperature in lieve calo. Verso sera annuvolamenti su Alpi e Prealpi associati a qualche isolato rovescio. Limite neve a 900m circa.

Domenica 20 e lunedì 21 marzo: in buona parte soleggiato ma con probabile presenza di banchi nuvolosi su Prealpi e fascia pedemontana. Precipitazioni assenti.