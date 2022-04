Doppio appuntamento per il 25 aprile a Malnate

Doppio appuntamento per il 77° anniversario della Liberazione a Malnate. Lunedì 25 aprile la commemorazione con le autorità, mentre mercoledì 27 aprile ci sarà un incontro con Giuliano Tessera e Mario Pereira.

Il programma del 25 aprile:

Ore 9.45 Cimitero di Malnate, raduno di Autorità, Associazioni e Cittadini

Ore 10.00 Celebrazione S. Messa c/o cappella del cimitero in suffragio ai caduti

Ore 10.30 Corteo Corpo Filarmonico Cittadino verso il monumento di Piazza V. Veneto

Ore 11.00 Cerimonia di commemorazione in Piazza delle Tessitrici

In caso di maltempo la manifestazione si terrà nella palestra di Via Libia.

Mercoledì 27 aprile 2022 ore 20.30 alla Sala Consiliare di via de Mohr ci sarà la conferenza con il professore Giuliano Tessera e Mario Pereira sul ruolo del Brasile in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Obbligo green pass e mascherina.