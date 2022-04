Dopo due anni di stop torna lo Scarpone Luvinatese

Saltate a causa della pandemia le edizioni 2020 e 2021, quest’anno torna il 1º Maggio, come da tradizione una delle storiche corse in montagne della provincia di Varese

Saltate a causa della pandemia le edizioni 2020 e 2021, quest’anno torna il 1º Maggio, come da tradizione una delle storiche corse in montagne della provincia di Varese: lo Scarpone Luvinatese, giunto alla sua 56ª edizione.

Il programma preveda la partenza fissata per le ore 10:00 da piazza Don Luigi Sironi.

Le iscrizioni per lo Scarpone si riceveranno in una duplice modalità: online, inquadrando il QRCODE specifico o direttamente il giorno della manifestazione dalle ore 8,00 alle 9,30, presso il Centro Sociale situato sempre in Piazza Don Sironi a Luvinate, davanti al Comune.

Per questa competizione i concorrenti dovranno aver compiuto il sedicesimo anno di età, ma sono ammessi anche minori con il consenso scritto dei genitori, ed il rientro dei partecipanti dallo Osservatorio Astronomico a Luvinate è libero.

Per pranzo la Pro Loco predisporrà presso il Parco del Sorriso un banco gastronomico con un menù ricco di prelibate pietanze, tra le quali potrete trovare polenta e spezzatino d’asino, che resterà aperto per tutto il resto della giornata.

Nel pomeriggio intorno alle 14 ci saranno le premiazioni riguardanti la competizione del mattino e poi prenderà il via la 18ª competizione dello Scarponcino, dedicata ai più piccoli, con un percorso lungo il sentiero 10 di circa 5km.

Il nuovo presidente della Pro Loco Hansjorg Eugen Anselmi ha dichiarato: «È sempre bello poter valorizzare il nostro bellissimo territorio e i sentieri del campo dei fiori, per passare una giornata di festa e divertimento con e per le famiglie, grazie ad una competizione podistica come lo Scarpone Luvinatese. Lo Scarpone giunto alla sua 56esima edizione conferma di essere una, se non l’unica, delle gare storiche più importanti in provincia di Varese. In particolare quest’anno la corsa acquisterà un significato particolare, perché si tornerà a correre dopo due anni di stop dovuto alla pandemia. Questa voglia di riniziare si è manifestata anche con l’elezione del nuovo consiglio al quale si sono unite nuove e numerose persone con voglia di fare e mettersi in gioco che sono andate a consolidare il gruppo storico della Proloco. Abbiamo passato momenti difficili – ha continuato il neo presidente – ma adesso è ora di ravvivare il Paese, le associazioni, e la gente.

In cantiere un folto calendario di appuntamenti, con possibilità di ampliarlo a chi presenterà richiesta. Siamo quindi aperti a nuove proposte e cooperazioni. L’obiettivo è quello di riprendere, agire e rallegrare Luvinate».

La giornata si concluderà poi con le premiazioni intorno alle ore 17:30. La partecipazione è aperta a tutti.

Per tutte le informazioni potete consultare il sito http://www.proluvinate.it/. O la pagina FB https://m.facebook.com/ProLoco-Luvinate-1476144449380279/