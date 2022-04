Un murales al posto delle scritte naziste: il PD di Varese organizza un concorso

Il PD di Varese reagisce all’imbrattamento dei muri della sua sede con scritte naziste «Vogliamo coprire l’orrore del nazismo con ciò su cui è fondata la nostra costituzione: l’antifascismo – Spiega Luca Carignola, segretario del PD di Varese – Per questo abbiamo deciso di indire un concorso artistico per coprire le svastiche che qualche mese fa hanno vandalizzato la nostra sede di Viale Monte Rosa con un murales a tema antifascista. Riteniamo questo il modo migliore per rispondere a queste becere provocazioni e per coinvolgere i tanti giovani che si riconoscono nei sani e repubblicani valori democratici».

Da domani, 5 aprile, gli artisti che vorranno partecipare potranno inviare le loro bozze alla mail info@pdvaresecitta.it Il concorso terminerà tra 10 giorni, il 14 aprile, dopodiché una commissione sceglierà il lavoro migliore e contatterà il vincitore per l’attuazione dell’opera sulla sede, che verrà inaugurata il 25 aprile insieme agli artisti.

Sarà compreso un rimborso spese per la realizzazione.