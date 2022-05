Cena solidale per gli ucraini all’Inganno Eno Pub di Gorla Minore

Sono ancora disponibili posti per la cena di lunedì 16 maggio nel pub di via Monte Grappa a Gorla Minore

L’Inganno Eno Pub di Gorla Minore ha organizzato per lunedì 16 maggio (ore 20) una cena per raccogliere fondi a favore dei profughi ucraini. L’incasso della serata sarà interamente devoluto sul conto corrente dedicato all’Emergenza Ucraina istituito dal Comune di Gorla Minore.

Per la partecipazione è richiesta una donazione minima di € 20,00 a persona.

MENU

Antipasto: misto di salumi e formaggi

Primo: lasagne al forno con ragù di cinghiale

Dolce: tiramisù

Caffè e una consumazione a testa

(consumazioni extra escluse dalle € 20,00 )

Per le iscrizioni e per chi volesse essere d’aiuto per il servizio o altre iniziative è pregato di contattare il numero 328 5599475. L’Inganno Eno Pub si trova in via Monte Grappa 2, a Gorla Minore.