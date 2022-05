Escursioni, giochi e laboratori a maggio nell’Oasi Lipu della Palude Brabbia

Il programma della Lipu per le domeniche di maggio a caccia di biodiversità, tracce, impronte, nuovi nati, e scatti memorabili per appassionati e famiglie

Proseguono per tutto il mese di maggio le domeniche di attività per appassionati, famiglie e bambini, alla scoperta delle meraviglie dell’Oasi della Palude Brabbia della Lipu, tra visite guidate, passeggiate, giochi e laboratori.

Di seguito il calendario degli eventi

Domenica 8 maggio h. 9.30

FUORI DAL NIDO

Visita guidata nella riserva integrale accompagnati dalla nostre guide. Dalla torretta di osservazione si andranno a scovare i nuovi nati della Riserva!

Binocoli alla mano sarà possibile osservare anche tutta la biodiversità della nostra Oasi.

La donazione prevista per la partecipazione è di 5€ a persona (3€ per ragazzi e soci con tessera in regola)

Domenica 8 maggio h. 14.30

BUSSOLE E IMPRONTE

Gara di orienteering in cui adulti e bambini avranno la possibilità di sfidare altre famiglie mettendo alla prova orientamento e conoscenza! Lungo i sentieri quiz e prove naturalistiche: chi sarà in grado di riconoscere le penne di un rapace notturno? Di cosa si nutrono vespe e calabroni?

La donazione prevista per la partecipazione è di 20€ a famiglia, 15€ soci con tessera in regola.

Domenica 15 maggio h.9.30

STRAVAGANZE ALATE

Visita guidata nella riserva integrale fino alla torretta d’osservazione che domina la Palude. Le guide LIPU racconteranno curiosità e stravaganze del mondo alato e non solo, binocoli alla mano per osservare anche tutta la biodiversità dell’Oasi.

La donazione prevista per la partecipazione è di 5€ a persona, 3€ per ragazzi e soci con tessera in regola.

Domenica 15 maggio h.14.30

FOTO SMART

Un’occasione per scoprire metodi e tecniche per ottenere bellissime fotografie dal cellulare.

Gli smartphone hanno sempre più funzioni, anche in ambito fotografico, la sfida è imparare ad ottenere il meglio dalle fotografie “smart” durante una passeggiata lungo i sentieri dell’oasi, accompagnati da Massimo Valerio di Yeehgo: scegliere l’inquadratura per creare la nostra “composizione”, sfruttare la luce naturale per illuminare le scene e scoprire come giocare con la profondità di campo e qualche elemento di fotoritocco da app. Che sia una foto paesaggistica o una macro, anche con un cellulare, chiunque può dar sfogo alla propria passione per la fotografia e la Natura!

La donazione prevista per la partecipazione è di 10€ a persona, 7€ per i soci con tessera in regola.

Domenica 15 maggio h.14.30

VITA SOTT’ACQUA

Laboratorio per i bambini 7-12 anni agli stagni didattici, dove si potranno dilettare nel riconoscere gli abitanti del nostro mondo acquatico. Tra anfibi, macroinvertebrati e libellule.

La donazione prevista per la partecipazione è di 7€ a bambino, 4€ per i soci con tessera in regola.

Domenica 22 maggio h.14.30

COLORI SULL’ACQUA

Visita guidata alla scoperta di LIBELLULE E DAMIGELLE accompagnati da un esperto.

Esploratori della Biodiversità per un giorno: sarà possibile osservare, fotografare, confrontarsi con i naturalisti e registrare le proprie osservazioni sulla piattaforma INaturalist, scaricando l’app sul tuo smartphone (Android o Iphone), prima di partecipare all’evento.

Partecipazione gratuita.

Maggiori informazioni e iscrizioni a questo link.