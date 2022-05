“L’Orcoguerra e le Fate LaPace” in scena all’oratorio di Buguggiate

Domenica 8 maggio alle ore 17.30 nuova produzione teatrale della Compagnia Duse di Besozzo nata dalla collaborazione con il Claun Pimpa e la sua Associazione “Per Far Sorridere il Cielo”

Domenica 8 maggio alle ore 17.30, nel salone dell’Oratorio di Buguggiate in via Trieste 31, la nuova produzione teatrale della Compagnia Duse di Besozzo, dal titolo “L’Orcoguerra e le Fate LaPace” nata dalla collaborazione con Marco Rodari – il Claun Pimpa – e la sua Associazione “Per Far Sorridere il Cielo”.

La compagnia Duse ha accolto con entusiasmo l’invito di Rodari a realizzare una lettura animata della fiaba “L’Orcoguerra e le Fate LaPace” di cui è autore lo stesso Marco Rodari che con questa Fiaba prova a raccontare la guerra ai bambini, rielaborando con metafore concrete le sue esperienze di vita nelle aree di conflitto.

La Regia è di Silvia Sartorio, le scene sono di Sara Cremona, le musiche di Mirko Carchen e Alessandro Grosso. Animano la lettura gli attori della compagnia Duse di Besozzo. Completano lo staff tecnico Loredana Marrone, Enrico e Corrado Schiavi di Deliriumstaff.

Lo spettacolo a Buguggiate sarà ad ingresso libero.

All’interno della serata sarà possibile avere in cambio di una donazione il libro “L’Orcoguerra e le Fate LaPace” di Marco Rodari.

Il ricavato delle donazioni raccolte durante la serata saranno devolute all’Ass. Per Far Sorridere il Cielo – Odv che si occupa di sostenere bambini che hanno subito traumi fisici o psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo.

Per informazioni info@ilpimpa.it