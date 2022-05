Malore mentre assiste al rally in Valle Intelvi: salvato uno spettatore

Un uomo di mezza età è stato salvato dal pronto intervento dei sanitari dopo aver accusato un grave malore mentre stava assistendo al Rally della Valle Intelvi, domenica mattina. Lo spettatore aveva raggiunto una zona sicura (al di là di una recinzione) sul tratto denominato “Caslé”, sede di tre prove speciali nel corso della giornata ma improvvisamente si è accasciato contro una protezione.

A notare la scena un esperto fotografo che si trovava in zona per documentare i passaggi della corsa: si è avvicinato all’uomo e si è reso conto che quest’ultimo era in stato di incoscienza. (foto di repertorio)

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è intervenuta così l’ambulanza che era posizionata a inizio prova speciale (ovviamente la direzione gara ha sospeso temporaneamente il passaggio delle vetture in gara), dotata di un medico rianimatore. Con essa anche un mezzo veloce della decarcerazione (quelli inviati in caso di incidenti per liberare le persone nell’abitacolo e mettere in sicurezza i veicoli) necessario per raggiungere lo sfortunato spettatore oltre la recinzione dove aveva preso posto.

L’intervento rapido dei soccorritori ha permesso di salvare la vita all’uomo (probabilmente colpito da ischemia) che dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasportato in ospedale.

Determinante in questo caso la presenza dei mezzi dislocati per la gara motoristica, tornata quest’anno in calendario (mancava dal 2005) anche grazie all’impegno organizzativo del team varesino della Asd Rally dei Laghi. La prova speciale è poi ripresa al termine delle operazioni di salvataggio.