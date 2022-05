Un incontro della Camera di Commercio di Varese sull’importanza dei brevetti nelle pmi

L’appuntamento, promosso da Camera di Commercio Varese, è per martedì 7 giugno, quando alle 10, prenderà il via un webinar intitolato “L’informazione brevettuale quale strumento di competitività per le pmi”

Un momento di riflessione e confronto sull’importanza di conoscere le strategie di ricerca dei brevetti più innovative. E in più, l’occasione di un approfondimento delle pratiche aziendali strutturate per usare il brevetto non solo come strumento di protezione ma soprattutto come mezzo per trovare le informazioni che permettano di supportare l’innovazione di prodotto e di processo.

L’appuntamento, promosso da Camera di Commercio Varese, è per martedì 7 giugno, quando alle 10, prenderà il via un webinar intitolato “L’informazione brevettuale quale strumento di competitività per le pmi”. Dopo i saluti introduttivi del presidente Fabio Lunghi, interverrà Michela Maggi, responsabile scientifico del percorso formativo sulla proprietà intellettuale organizzato da Camera di Commercio. Seguiranno una relazione sul ruolo dell’European Patent Office, l’illustrazione della case history sull’esperienza di Brembo nella valorizzazione dei brevetti e la presentazione del progetto Brunelleschi su come promuovere l’innovazione.

La partecipazione è gratuita, iscrizioni online sul sito www.va.camcom.it, sotto la voce “Eventi”.